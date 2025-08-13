Teksüt Yangını Hakkında Rapor Hazırlanıyor

TEKSÜT FİRMASINDA YANGIN İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

Gönen ilçesindeki Teksüt firmasının sevkiyat bölümünde birkaç gün önce yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili teknik incelemeler tamamlandı. Alınan bilgilere göre, yangın sonrası 4 kişilik bilirkişi heyeti ve itfaiye müdürlüğü ekipleri yangın alanında detaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

RAPORUN SAVCILIĞA İLETİLMESİ BEKLENİYOR

Hazırlanacak raporun en kısa sürede ilgili savcılığa iletilmesi bekleniyor. Yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilmesi için sonuç raporunun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Olayla ilgili devam eden adli soruşturmanın sürdüğü bilgisi de edinildi.