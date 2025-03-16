Telefonla Konuşan Hasta Yakınına Müdahale

HASTANEDE YÜKSEK SESLE KÜFÜRLER ORTALIK KARIŞTIRDI

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde koridorda telefonla görüşürken yüksek sesle küfür ettiği öne sürülen Emirhan Y., başka bir hasta yakını tarafından uyarıldı. Bu uyarının ardından Emirhan Y. ile ismi öğrenilemeyen hasta yakını arasında bir tartışma gelişti.

İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGA POLİSİ KANLAŞTIRDI

Tartışmanın çığırından çıkması sonucunda hastalarını ziyaret eden 2 aile arasında kavga meydana geldi. Yaşanan olay, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından sona erdirildi. Olay yerine ihbar edilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Emirhan Y., İbrahim P., Elvan Y., Adnan Y., Mikail E., Emir Can Y., Emin Y. ve Erencan Y. isimli 8 kişiyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezine götürülen şüphelilerin, burada yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili ise bir soruşturma başlatıldı.