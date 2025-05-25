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“Telefonum Çekmiyor” Cezası Geliyor!

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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU YENİ DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde kapsama alanını incelemeye alıyor. Türkiye genelinde; kent merkezleri, kırsal alanlar, ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri gibi pek çok alanda yayılan kapsamlı saha testlerini içeren yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Sabah’ın haberine göre, oluşturulan taslak yönetmelik ile “telefonum çekmiyor” şikayeti gelen her nokta özel ekiplerce denetlenecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak gözden geçirilecek. Eğer sinyal zayıfsa ya da hiç yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2 oranında ceza uygulanacak.

BTK’nın geliştirdiği yönetmelik taslağına göre artık özel şirketler de ölçüm yapma yetkisi kazanacak. Ancak ölçüm sırasında hata meydana gelirse, bu defa ceza ölçüm gerçekleştiren şirkete kesilecek. Hatalı raporun bedeli, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı olarak belirlenmiş durumda.

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