Televizyon Yayınları İzleyici İçin Önemlidir

Televizyon kanallarının yayın planlaması, izleyici deneyimini etkileyen önemli bir konu. 14 Ağustos TV yayın akışı incelendiğinde, haber programlarından yarışma, dizi ve belgesele kadar birçok içerik dikkat çekiyor. Gündüzden gece saatlerine kadar çeşitli yayınlar, 14 Ağustos TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Peki, bu gün televizyonda hangi programlar bulunuyor? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8’de hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti
02:50 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Gitmesine İzin Ver

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Thor: Ragnarok
01:30 Dönüştürücüler
03:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Leyla Vah Kerem
22:30 Hayatımız Film

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Küçük Esnaf
01:45 Meraklı Köfteci
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gülen Adam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Öğrenci İşleri
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
22:00 Sucu Kamil

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 PSG – Tottenham
00:15 Gönül Dağı
03:05 Teşkilat
04:55 Kim Gitsin?
06:00 Ege’nin Hamsisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aile Meselesi
22:15 Gönül Dağı

MASTERCHEF TÜRKİYE YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

