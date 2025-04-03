Televizyonda Bu Akşam Hangi Diziler Var?

İzleyiciler, 3 Nisan akşamı TV yayın akışını takip etmeyi planlıyor. Bugün ekranda yer alacak olan diziler, filmler ve programlar oldukça ilgi çekici. Özellikle perşembe günleri reyting yarışının en yoğun yaşandığı günlerden biri olduğu için, hangi kanalın ne yayınladığı izleyiciler için büyük bir önem taşıyor. 3 Nisan TV yayın akışı içerisinde hem yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak diziler hem de sevilen yerli filmler yer alıyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
AKŞAM YAYIN AKIŞI
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş – Göztepe
22:40 Başka Bir Gün
GECE YAYIN AKIŞI
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
22:45 Piyasa
FARKLI KANALLARDA YAYINLANAN DİZİLER
02:00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…
ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR
02:15 Deha
04:45 Bahar
08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Sosyete Şaban
23:30 Siyah Kalp
YERLİ DİZİLERİN YAYINI
00:50 Yalı Çapkını
03:00 Tarkan
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
DİĞER YAYINLAR
06:40 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Portreler: Kayahan
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025