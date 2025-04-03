Televizyonda Bu Akşam Hangi Diziler Var?

İzleyiciler, 3 Nisan akşamı TV yayın akışını takip etmeyi planlıyor. Bugün ekranda yer alacak olan diziler, filmler ve programlar oldukça ilgi çekici. Özellikle perşembe günleri reyting yarışının en yoğun yaşandığı günlerden biri olduğu için, hangi kanalın ne yayınladığı izleyiciler için büyük bir önem taşıyor. 3 Nisan TV yayın akışı içerisinde hem yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak diziler hem de sevilen yerli filmler yer alıyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?

AKŞAM YAYIN AKIŞI

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş – Göztepe

22:40 Başka Bir Gün

GECE YAYIN AKIŞI

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 Piyasa

FARKLI KANALLARDA YAYINLANAN DİZİLER

02:00 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

ÖNE ÇIKAN PROGRAMLAR

02:15 Deha

04:45 Bahar

08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Sosyete Şaban

23:30 Siyah Kalp

YERLİ DİZİLERİN YAYINI

00:50 Yalı Çapkını

03:00 Tarkan

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

DİĞER YAYINLAR

06:40 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Portreler: Kayahan

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025