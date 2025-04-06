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Tem’de Kocaeli Geçişinde Trafik Yoğun

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RAMAZAN BAYRAMI DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

İZMİT GEÇİŞİNDE ŞERİT DARALMASI TRAFİĞİ YAVAŞLATTI

TEM yolunun İzmit geçişinde, İstanbul istikametindeki Gültepe ve Korutepe tünelleri ile Bekirdere Viyadüğü ve Daniş Koper Viyadüğü arasında kalan bölümde, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Sürücüler, zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

DERİNCE VE KÖRFEZ GEÇİŞLERİNDE TRAFİK RAHATLIYOR

Bu daralmadan sonra, otoyolun Derince ve Körfez ilçeleri geçişlerinde trafiğin akıcı şekilde seyrettiği gözlemlendi.

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