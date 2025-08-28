TEm’de Şüpheli Ölüm: Yeşil Reçete İlaç

Trafik Kazası Sonrası Acı Haber

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara yönünde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekibin yaptığı araştırmada, aracın bariyere sürterek durduğu ve başka bir yerinde hasar bulunmadığı belirlendi. Araçta bilinci kapalı olarak bulunan 2 kişi tespit edildi.

Kişilerin Hayatını Kaybetmesi

Kimlikleri belirlenen bu kişilerden biri sürücü A.A. (27) diğeri ise yanındaki S.A. (26) olarak öğrenildi. Hastaneye kaldırılan bu iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, araçta yeşil reçete ile satılan bir kutu ilaç bulundu. Bu durum, kazanın ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.