TEM Otoyolu’nda Araç Kazası: 7 Yaralı

OTOMOBİL, BARİYER VE TANKERE ÇARPTI, 7 YARALI

TEM Otoyolu’nda, İstanbul istikametine doğru giden bir otomobil, Sakarya’nın Sapanca ilçesinin geçişinde bariyerlere ve ardından bir tankere çarparak büyük bir kaza gerçekleştirdi. Kaza, 09.30 civarında Yanık Mahallesi mevkisinde oldu. K.T. yönetimindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı. Ardından aynı yönde seyreden M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tankere çarparak şiddetli bir şekilde yoldan savruldu.

KAZA SONUCUNDA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı ve bu durum diğer sürücüler tarafından yetkililere bildirildi. Hızla olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve Sakarya otoyol jandarma ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere taşındı. Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.