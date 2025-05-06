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TEM Otoyolu’nda Tır Kazası Meydana Geldi

ÜRÜNLERİN HAREKETİNE ZARAR VEREN TRAFİK KAZASI

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen bir kaza, arıza nedeniyle yol kenarına çekilen bir araçtan inen iki kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Olay, saat 02.30 sularında TEM Otoyolu’nun Elmalık köyü civarında gerçekleşti.

KAZA AYRINTILARI

Alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul yönüne giden M.K. (43) idaresindeki tır, arıza yüzünden durup yol kenarında bulunan 42 EJT 42 plakalı araç sahibi Ö.Ö. (27) ve E.D. üzerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki kişi de ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızlıca bölgeye geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURUMU VE İNCELEME

Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik akışının iki şeritten kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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