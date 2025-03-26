Tem Otoyolu’nda Zincirleme Kaza: Trafik Kapandı

KAZA ANINI TANIMLAYAN ZİNCİRLEME OLAY

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kaza sonucunda bir sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir saat boyunca kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Olay, Körfez Hereke geçişindeki TEM Otoyolu’nda Ankara istikametinde gerçekleşti.

KAZAYI KAYDA ALTINA ALAN ARAÇLAR

Edinilen bilgilere göre, 06 CHJ 280 plakalı damperli tır, 54 AJJ 494 plakalı kamyon ve 06 DUE 633 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Önünde giden tıra arkadan çarpan 06 CHJ 280 plakalı damperli tırın sürücüsü, kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, sürücü sıkıştığı yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler ise kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.

KAZANIN ETKİLERİ VE İNCELEME

Kazanın etkisiyle damperli tırın kabin bölümü büyük hasar aldı. Bu sebeple TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir saat boyunca trafik kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte normal trafik akışı yeniden sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.