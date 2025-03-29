TEM Selimpaşa’da Araç Kazası: 2 Ağır Yaralı

KAZADAN DETAYLAR

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde seyir halindeyken bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bir kamyonete, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza, Selimpaşa ile Celaliye arasında gerçekleşti. Kazada araç içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

YARALILARIN KURTARILMA SÜRECİ

Otomobilin içinde bulunan yaralılardan biri, kazayı gören diğer sürücüler tarafından aracından çıkarıldı. Diğer yaralı ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay sonrası sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.