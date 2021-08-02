TEMA Başkanı: Hemen ağaç dikilmeli

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Başkanı, yanan yerlere hemen ağaçlandırma yapılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin 5 ilinde onlarca bölgede çıkan yangınlarda milyonlarca ağaç kül oldu. Bütün toplumun duyarlılık gösterdiği yangınların ardından bir ağaç bağışı kampanyası açıldı. Ancak biyologlar ve orman alanlarının ağaçlandırılması için bağışların önemli bölümünün toplandığı TEMA Vakfının Başkanı Deniz Ataç, ağaçlandırmanın hızla yapılmasının doğaya zarar verdiğini söyledi.

“Evet, bu alan ağaçlandırılacak ama hemen değil. Bir süre sahanın temizlenmesi, bakımının yapılması lazım. Ağaçlandırmanın bu hızla yapılması hiç doğru değil. Aslında hiç ağaçlandırma yapılmamalı. Doğrusu doğanın kendi hâline bırakılmasıdır. Böylesi daha sağlıklı ama kamuoyu baskısı sebebiyle erken ağaçlandırma yapılıyor” ifadesini kullandı.

Yangın ekoloğu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu da yangınların hemen ardından insan eliyle yapılan ağaçlandırmanın bir felaket olduğunu belirterek “Çünkü bunun için o alanın sürülmesi gerekiyor. O alan sadece ağaçlardan oluşmuyor. Çok daha fazla türden oluşan bir ekosistem var” dedi. “Kızılçamlar, tohumlarını yangından korumak için kozalaklarını yıllarca kapalı tutan ağaçlar” diyen Tavşanoğlu “Yangından sonra birkaç hafta içinde bu kozalaklar açılıyor, tohumlar yanmış toprağa ulaşıyor. Bu tohumlar da yedi-sekiz ay sonra genç fideler olarak karşımıza çıkıyor. Yani Akdeniz ormanları, kendilerini yenileyebilme özelliğine sahipler” diye konuştu.