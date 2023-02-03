TEM’de zincirleme kaza

TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle saat 08.00 sıralarında Çaydurt mevkiinde bir kaza meydana geldi.

İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolu kapattı.

Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği otoyolun İstanbul yönü kaza sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.