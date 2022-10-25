Temeller atılıyor! Törene Erdoğan da katılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutlar hakkında açıklama yaptı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutlar için temellerin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katımıyla düzenlenecek törenle atılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin atılması dolayısıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde tören düzenlenecek.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.