Temettü Dağıtılacak, Tarih 1 Eylül

Yatırımcılara hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü dağıtılacağı bilgisi verildi.

temettüden yararlanmak için son tarih

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra edinilen hisseler temettü hakkı sağlamıyor. T+2 takas kuralı gereğince, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına geçecek.

temettü verimi yüzde 1,85

Şirketin duyurduğu verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına bağlı olarak netlik kazanıyor.