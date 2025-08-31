Temettü Dağıtımı Açıklandı, Tarih Belirtilmiştir

YATIRIMCILARA TEMETTÜ DAĞITIMI
Yatırımcılara hisse başına 3,4420289 TL brüt, 2,9257245 TL net temettü dağıtılacağı bildiriliyor.
1 EYLÜL İÇİN TEMETTÜ HAKKI
Temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 tarihinin Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler temettü hakkı sağlamıyor. T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül 2025 tarihinde hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılacak.
TEMETTÜ VERİMİ HAKKINDA
Şirketin açıkladığı verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde hesaplanıyor. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına göre netlik kazanacak.