Temiz Enerjiyi Yaygınlaştıran EN YAKIT, Gelecek İçin Eğitim Veriyor

TEMİZ ENERJİ İLE GELECEK İÇİN ADIMLAR

Temiz enerjiyi Türkiye’de yaygınlaştıran ve birçok öğrenciyi elektrikli araç teknolojileriyle tanıştıran EN YAKIT, 23 Nisan’da çocuklara hem bayram coşkusu hem de temiz bir gelecek sunuyor. Şirket, şarj ağını geliştirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve bu süreci topluma ve çevreye değer katacak şekilde yürütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin önde gelen elektrikli şarj işletmecilerinden biri olarak EN YAKIT, çocuklara umut olma amacıyla sürdürülebilir bir dünya için yaptığı çalışmalara devam ediyor.

EĞİTİM VE ŞARJ İSTASYONLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

Temiz enerji alanında Türkiye’de yaygınlaşmayı destekleyen şirket, ülke genelinde kurduğu 234 şarj istasyonu ile hizmet veriyor. Bugüne dek yüzlerce öğrenciye sürdürülebilirlik, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve temiz enerji hakkında eğitimler verdiler. EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, 23 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin sahipleri olan çocuklara sürdürülebilirliği anlatmak bizim en önemli sosyal sorumluluğumuz. Onların daha yaşanabilir bir dünyada büyümelerini istiyoruz. Temiz enerjiyle doğayı koruyarak hem çocuklarımızın hem de dünyamızın geleceğini aydınlatıyoruz. Bu hedefle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye belirtti.

DİĞER PLANAŞLAR VE HEDEFLER

Şirket, sunduğu eğitimlerin gördüğü yoğun ilgi doğrultusunda ilerleyen dönemde yeni planlamalar yaparak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Çocuklara doğanın korunması, karbon ayak izi, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji gibi konularda bilgilendirmeler yaparak, aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini sağlamaya çalışıyor.