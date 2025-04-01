Temizlik Ürünlerinin Solunum Sağlığına Etkileri

TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARIMIZ VE DEĞİŞİMİ

İnsanların kimyasal maddelerle temizlik yapma geçmişi yaklaşık beş bin yıldır sürüyor. Antik Roma döneminde temizliğin bir unsuru olarak idrar kullanımı keşfedilmişti. Günümüzde ise Covid-19 pandemisi, günlük hijyen alışkanlıklarımızı ciddi şekilde değiştirdi ve birçok kişi evlerinde bulunan patojenlerle ilgili daha bilinçli hale geldi. Finlandiya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, pandemi süresince temizlik ürünlerinin kullanımında kayda değer bir artış görüldü. Bilim insanları, bu dönemde insanların temizlik yapma sıklıklarının yüzde 70 oranında arttığını ve kullandıkları temizlik ürünlerinin miktarının yüzde 75 civarında yükseldiğini belirledi. Antibakteriyel spreyler gibi ev temizlik ürünleri, tuvaletler, mutfak yüzeyleri ve evin diğer alanlarını zararlı bakterilerden arındırmayı vaat ediyor. Fakat bilimsel çalışmalar, bu ürünlerin daha yüksek kimyasal atık ve partiküllere maruz kalmamıza yol açabileceğini gösteriyor. Bu durum, temizlik yapmanın hangi riskleri barındırdığını sorgulatıyor.

ASTIM İLE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nde (INSERM) araştırmacı olan Emilie Pacheco Da Silva, ev temizlik ürünlerinin astım için “değiştirilebilir risk faktörleri” arasında sayıldığını ifade ediyor. Bu durum, davranışlarımızı değiştirerek astım geliştirme riskini azaltabileceğimiz anlamına geliyor. 2024 yılında yapılan bir çalışmada, bilim insanları 77 farklı araştırmayı inceledi ve ev temizlik ürünlerinin solunum sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Özellikle sprey formundaki temizlik ürünlerinin, sıvı ve ıslak mendillere oranla daha fazla zarar verdiği öne sürüldü. Düzenli sprey kullanımı, astım riskini artırmakta, mevcut astımı tetikleyebilmekte ve astım semptomlarının kontrolünü zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu durum, çocuklarda hırıltılı solunum riskini de artırabiliyor.

DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE YÖNELİM

Son yıllarda “doğal” temizlik ürünlerine yönelik artan bir talep söz konusu. 2024 yılında yapılan bir inceleme, yalnızca biyolojik olarak parçalanabilen bileşenler içeren “yeşil” ürünlerin, geleneksel temizlik ürünlerine göre daha az zararlı göründüğünü ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bu ürünlerin solunum sağlığı üzerindeki etkilerini daha kapsamlı bir şekilde incelemek gerektiğini vurguluyor. Pacheco Da Silva, “yeşil” ve ev yapımı temizlik ürünlerinin solunum sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen geniş ölçekli bir araştırma eksikliğine dikkat çekti. 40 binden fazla kişinin verilerini analiz eden Pacheco Da Silva, dezenfektan içeren ıslak mendillerin haftalık kullanımının astıma zarar vereceğini, ancak “yeşil” ve ev yapımı ürünlerin daha az zararlı olabileceğini düşündüğünü aktarıyor.

ANTİBİYOTİK DİRENÇ PARADOKSU

Bilim insanları, antibakteriyel temizlik ürünlerinin aşırı kullanımının antibiyotik direncine katkıda bulunabileceğinden endişe duymakta. Antibiyotik direnci, bakterilerin antibiyotiklere karşı savunma geliştirerek etkisini azaltmasıyla ilgili. Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu’ndan epidemiyoloji profesörü Elaine Larson, belirli antibakteriyel ürünlerin bazı antibiyotiklerle etkileşime girebildiğini ve bunun sonucunda direnç gelişimini destekleyebileceğini belirtiyor. Larson, çocukların bakterilere maruz kalmasının bağışıklık sistemlerinin gelişmesinde önemli olduğuna yönelik hijyen hipotezi üzerinde duruyor. Ancak bu görüş son yıllarda çeşitli tartışmalara neden oldu ve kesinlik kazanamadı.

ÜRÜNLERİN FAYDALARI VE RİSKLERİ

Larson tarafından yürütülen bir çalışmada, antibakteriyel ve antibakteriyel olmayan ürünleri kullanan aileler arasında herhangi bir sağlık farkı gözlemlenmedi. Larson’a göre, temizliğin temel unsuru ürünlerin içeriklerinden çok, uygulanan fiziksel sürtünme gücüdür. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de el yıkamada en önemli unsurun mekanik hareket olduğunu ifade ediyor. Ancak, bu çalışmada antibakteriyel ürünlerin bazı zararlı bakterileri yok edebildiği ve potansiyel olarak gastrointestinal enfeksiyonlara karşı yardımcı olabileceği sonucuna varıldı. Bilim insanları, temizlik ürünlerinin sağlığımıza olan etkilerini net bir şekilde bilmemekle birlikte, genel olarak bunlara maruz kalmanın asgariye indirilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

SONUÇ VE TAVSİYELER

Temizlik sırasında ortamın iyi havalandırılması ve tahriş edici içeriklerden uzak durulması öneriliyor. Carslaw, sıvı temizleyicilerin spreylerden daha az risk taşıdığına, çünkü spreylerin havaya daha çok kimyasal salınımı sebep olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, kokulu temizleyicilerden kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Sonuç olarak, ev temizliği kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. Fakat, “yeşil” veya “doğal” ürünlerin de bazı riskler taşıyabileceği unutulmamalıdır.