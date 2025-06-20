Temmuz 2025 Emekli Maaşı Artışı Bekleniyor

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Temmuz 2025 emekli maaşı zammıyla ilgili durum gün geçtikçe netleşiyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon verileri doğrultusunda yapılacak artış oranı büyük merak konusu. Özellikle son beş aylık enflasyon verisi bu sürecin belirleyicisi oluyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak, yapılacak zam oranı ne düzeyde ve Temmuz zammında son durum nedir? Bu soruların yanıtları arayış içinde.

Şu ana kadar elde edilen verilere göre, Ocak-Mayıs dönemindeki enflasyon oranı %15,10 olarak kaydedildi. Haziran ayı enflasyonunun da göz önünde bulundurulmasıyla bu oran %16 ila %18 arasında bir seyir izleyebilir. Bu artış oranları, Temmuz 2025’te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranını belirleyecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜKSEK ZAM ÖNGÖRÜSÜ

Ocak 2025 dönemi için en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenmişti. Eğer Temmuz ayında %16 oranında bir zam uygulanırsa, bu maaş yaklaşık 16.785 TL seviyesine yükselebilir. %18 zam yapılması durumunda ise bu rakam 17.075 TL’ye kadar çıkabilecek. Ancak kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisine dayanarak netleşecek. Emekliler, Temmuz ayının ortasında zamlı maaşlarını alacak. Zamlı maaş ödemeleri genellikle 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Sonuç olarak, Temmuz 2025’te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında %16 ila %18 arasında bir artış beklentisi bulunuyor. Ancak nihai rakamların belirlenebilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranı büyük önem taşıyor. Emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını öğrenebilmek için 3 Temmuz’da yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Türkiye’de asgari ücret ise 1 Ocak 2025 tarihinde brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, işverenin aylık maliyet hesaplamalarında göz önünde bulundurulup uygulamaya konuldu.