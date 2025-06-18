Temmuz 2025’te Ara Zam Olacak mı?

ASIL TARTIŞMA: ASGARİ ÜCRETİN GÜNCELLENMESİ

Temmuz 2025’te asgari ücrete yapılacak olası ara zam hakkında bilgi arayan vatandaşlar, resmi açıklamaları dikkatle inceliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuzda ek bir artış yapılmasının erken olduğunu, fakat enflasyon rakamlarına göre bir değerlendirmenin yapılabileceğini belirtiyor.

ENFLASYON ORANLARI ÖNEMLİ

2025 yılının başında asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmiş ve bu artış yüzde 30 oranında gerçekleşmişti. Ancak yılın ilk beş ayında enflasyon oranı yüzde 15’i aşarak, çalışanların alım gücünde önemli kayıplara yol açtı. Çalışma Bakanı Işıkhan, son yaptığı açıklamalarda asgari ücretle ilgili ara zam kararı için şu anda resmi bir plan olmadığını, ekonomik verilerin dikkatle takip edildiğini ifade etti. Özellikle enflasyon oranlarının kritik öneme sahip olduğu ve gerektiğinde bir değerlendirme yapılabileceği vurgulandı.

ENFLASYON RAKAMLARI VE MAAŞ ARTIRIMLARI

Ocak ayı için aylık enflasyon oranı yüzde 5,03, Şubat ayı için yüzde 2,27, Mart ayı için yüzde 2,46, Nisan ayı için yüzde 3,00 ve Mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Beş aylık enflasyon rakamlarının toplamı ise yüzde 14,29 oldu. Haziran ayındaki enflasyonun yüzde 2 olması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 17,4 oranında bir zam yapılması planlanırken, memurlar ve memur emeklileri ise 10,74 zam alacak. Aynı senaryoda, 14.469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı, 2.517 lira artarak 16.986 lira seviyesine yükselebilecek.