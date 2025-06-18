ÇALIŞANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMINI BEKLİYOR

Temmuz 2025’te asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar resmi açıklamaları dikkatle takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmasının erken olduğunu bildirirken, enflasyon oranlarına bağlı olarak bir değerlendirme yapılabileceğini açıkladı.

ENFLASYON ORANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

2025 yılının başında asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmiş ve bu artış yüzde 30 oranında gerçekleştirilmişti. Ancak yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 15’i aştığında, çalışanların alım gücünde ciddi kayıplar oluştu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamalarında asgari ücretle ilgili bir ara zam kararı için şu anda resmi bir planın bulunmadığını, fakat ekonomik verilerin dikkatle izlendiğini ifade etti. Enflasyon oranlarının bu süreçte belirleyici olacağı ve gerektiğinde bir değerlendirme yapılabileceği vurgulandı.

SON ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayı için aylık enflasyon yüzde 5,03, şubat ayı için yüzde 2,27, mart ayı için yüzde 2,46, nisan ayı için yüzde 3,00 ve mayıs ayı için yüzde 1,53 olarak belirlenmişti. Bu durumda, 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 17,4 oranında zam alacakken, memur ve memur emeklileri ise 10,74 oranında zam alacak. Aynı koşullarda, 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı, 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.