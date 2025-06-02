Temmuz 2025’te Maaş Artışı Bekleniyor

MEMUR MAAŞ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Temmuz 2025 memur maaş zammı için heyecanlı bir beklenti var. Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında gerçekleşecek maaş artışını merakla izliyor. Peki, Temmuz 2025’te memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Zam oranı belirginleşti mi? İşte, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere dikkate değer tüm ayrıntılar…

ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Temmuz ayı yaklaştıkça, milyonlarca memur ve emekli, maaş zammına dair gelişmeleri takip ediyor. 2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden belirlenecek. Ancak nihai zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Gözler 3 Temmuz 2025’te açıklanacak TÜİK verilerinde olacak.

YILIN İLK BEŞ AYLIK ENFLASYONU

Yıl başından bu yana açıklanan enflasyon oranları, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirlemeye devam ediyor. Ocak ayında %5,03, Şubat’ta %2,27, Mart’ta %2,46 ve Nisan’da %3 oranında gerçekleşen aylık enflasyona, Mayıs ayında yaklaşık %2 seviyelerinde bir artış eklenmesi bekleniyor. Bu durumda, ilk beş aylık toplam enflasyon oranı %15,62’ye ulaşacak. Ancak net zam oranının kesinleşebilmesi için Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması gerekiyor.

TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ZAMLAR

Memur ve memur emeklileri için maaş artışı, ayrı bir zam hesaplama yöntemiyle belirleniyor. 2025 yılı için geçerli olan toplu sözleşme kapsamında, ilk yarıda %6, ikinci yarıda ise %5 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak eğer gerçekleşen enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, o fark kadar ek bir artış maaşlarda görülecek. Mayıs ayı enflasyonunun %2 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerinin toplam enflasyonu %14,53’e ulaşacak ve bu durum, emeklilerin enflasyon farkı alabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı veriler, bu sürecin önemli adımlarından birini oluşturacak.