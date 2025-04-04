Temmuz 2025 Zam Oranları Açıklandı Mı?

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranlarını merak ediyor. Özellikle “SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz zammı ne kadar?” ve “Memur Temmuz 2025 maaş zammı kaç TL olacak?” şeklindeki sorular, internet üzerinde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, şimdiye kadar açıklanan verilere göre herkes ne kadar zam alacak? İşte, 2025 Temmuz zammı ile ilgili güncel gelişmeler, enflasyon farkı hesaplamaları ve beklentiler…

ZAM ORANI VE ENFLASYON HESAPLAMALARI

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı alıyor. Bu bağlamda, memur ve memur emeklileri Temmuz ayında 2025’nin ikinci zammını alacaklar. Mart sonu itibarıyla enflasyon rakamı yüzde 3.83’ü geçti. Kesin rakam ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Maaşı 14 bin 469 TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, Temmuz’da 15 bin 924,5 TL alacak. Maaşı 15 bin TL olan bir emekli 16 bin 509 TL, maaşı 20 bin TL olan bir emekli 22 bin 180 TL, maaşı 25 bin TL olan bir emekli 27 bin 522,5 TL ve maaşı 30 bin TL olan bir emekli ise 33 bin 18 TL maaş alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDAKİ ARTIRIM

Bu verilere göre, en düşük memur emekli maaşı 19 bin 916 TL’den 21 bin 708,44 TL’ye yükselecek. En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL’den 44 bin 789,19 TL’ye ulaşacak.

ÜNVANLAR VE MAAŞ DEĞİŞİMİ

2025 Temmuz zammıyla memur maaşları şu şekilde olacak:

– Şube Müdürü – (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL / 72 bin 330,22 TL

– Memur – (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL / 49 bin 654,95 TL

– Uzman Öğretmen 1/4: 58 bin 663 TL / 63 bin 942,67 TL

– Öğretmen 1/4: 52 bin 935 TL / 57 bin 699,15 TL

– Başkomiser 3/1: 64 bin 481 TL / 70 bin 284,29 TL

– Polis Memuru 8/1: 58 bin 938 TL / 64 bin 242,42 TL

– Uzman Doktor 1/4: 109 bin 154 TL / 118 bin 977,86 TL

– Hemşire – (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL / 58 bin 276,85 TL

– Mühendis 1/4: 67 bin 691 TL / 73 bin 783,19 TL

– Teknisyen – (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL / 51 bin 474,16 TL

– Profesör 1/4: 96 bin 374 TL / 105 bin 47,66 TL

– Araştırma Görevlisi 7/1: 63 bin 877 TL / 69 bin 625,93 TL

– Vaiz 1/4: 55 bin 332 TL / 60 bin 311,88 TL

– Avukat 1/4: 63 bin 637 TL / 69 bin 364,33 TL