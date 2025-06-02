Temmuz’da Zam Oranı Enflasyonla Belli Olacak

MEMUR MAAŞ ZAMMINDA ENFLASYON FARKININ ÖNEMİ

Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zamda enflasyon farkı kritik bir konu olarak öne çıkıyor. Toplu sözleşme artışının yanı sıra ramazan günleri için uygulanacak bu fark, maaş tutarlarını doğrudan etkiliyor. Peki, enflasyon farkı ne zaman netleşecek? Zam hesaplamasında hangi ekonomik veriler esas alınacak? Tüm dikkatler yeni verileri açıklayacak olan TÜİK’e çevrildi. İşte merak edilen detaylar…

TEMMUZ AYI MAAŞ ZAMMINDA BELİRLEYİCİ UNSUR ENFLASYON

Temmuz ayı yaklaşırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri. Zam hesaplamasında enflasyon farkı belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre memurlara yılın ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam yapılması bekleniyor. Ancak gerçekleşen enflasyon bu oranı aşarsa, aradaki fark da maaşlara ek olarak yansıtılacak. Böylece memurlar hem toplu sözleşme zammını hem de enflasyon farkını birlikte alacak.

Ocak ayından itibaren açıklanan veriler, enflasyon farkının yüksek olabileceğine işaret ediyor. Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz 2025’te maaşlara uygulanacak toplam zam oranı kesinleşecek. Örneğin, 2025’in ilk 6 ayı için toplu sözleşmede öngörülen zam oranı %6. Eğer bu dönemde gerçekleşen enflasyon %15 olursa, aradaki %9 fark enflasyon farkı olarak ekleniyor. Böylece Temmuz 2025 zammı %6 (toplu sözleşme zammı) + %9 (enflasyon farkı) ile %15 toplam zam olur.

Enflasyon farkının net rakamı, Haziran ayı enflasyon verisi açıklandıktan sonra kesinleşiyor. Bu veriler, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025’te duyurulacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı kesin zam oranı belirlenmiş olacak.