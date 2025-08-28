Temmuz İstatistikleri, İhracat ve İthalat Arttı

İHRACAT VE İTHALATTA ŞAŞIRTICI ARTILAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolara ulaştığını ve ithalatın yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olduğunu duyurdu. Ayrıca, Temmuz 2025 dönemiyle ilgili dış ticaret istatistikleri de açıklandı. Buna göre, ihracat temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarken, ithalat yüzde 5,4 oranında bir artış gösterdi.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE ARTIŞLAR

Genel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracat temmuz ayında yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan 23 milyar 108 milyon dolara çıktı. Bu dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 7,7 artış göstererek 23 milyar 482 milyon dolardan 25 milyar 289 milyon dolara ulaştı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise temmuzda 2 milyar 181 milyon dolar olarak kaydedildi.

Dış TİCARET AÇIĞI GÖRECEK YÜZDE 11,8 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan 6 milyar 444 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 75,5 iken, 2025 Temmuz’da yüzde 79,5 oldu. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığıysa yüzde 12,2 artarak 49 milyar 809 milyon dolardan 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 74,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,7’ye geriledi.

İMALAT SANAYİNİN PAYI GÜÇLENİYOR

Ekonomik faaliyetler açısından 2025 Temmuz ayında ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 95,5, tarım ve ormancılık ile balıkçılık sektörlerinin payı yüzde 2,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,6 oldu. Ocak-temmuz döneminde de imalat sanayinin payı yüzde 94,4 olarak belirlendi. Ayrıca, geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 65,2, sermaye mallarının payı yüzde 17,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 17 oldu.

ALMANYA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 970 milyon dolar olurken, bunu 1 milyar 696 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 504 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 100 milyon dolar ile İtalya takip etti. Bu ülkeler, toplam ihracatın yüzde 31,4’ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA ÇİN’DE

İthalatta da ilk sırayı Çin aldı. Temmuz ayında Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 638 milyon dolara ulaşırken, bunu sırasıyla 3 milyar 561 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 3 milyar 6 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 736 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 545 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,2’sini oluşturdu. Ayrıca, Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı ve bu dönemde yapılacak ithalat 28 milyar 594 milyon dolara yükseldi.

MEVSİMSEL ETKİLERİN GÖZLEMLENDİĞİ DÖNEM

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2025 Temmuz’da bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,5 artış kaydederken, ithalat yüzde 5,8 azaldı. Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre de ihracat yüzde 11,2, ithalat ise yüzde 5,4 oranında arttı.