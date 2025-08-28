Temmuzda Elektrik Üretimi Rekor Kırdı

YÜKSELEN ELEKTRİK ÜRETİMİ REKORLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, temmuz ayında elektrik üretimi, anlık, saatlik, günlük ve aylık temelinde artan talebi karşılama konusunda başarılı bir performans sergiledi. Temmuz ayı içinde toplam elektrik üretimi, 36,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu rakam, daha önce yaşanmamış en yüksek aylık üretim olarak öne çıktı. Günlük bazda da temmuz ayında elektrik üretimi zirve yaptı. 29 Temmuz’da en yüksek günlük elektrik üretimi, 1 milyon 250 bin 178 megavat saat ile yeni bir rekor kırdı.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARLA TALEBE CEVAP VERİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdık. 29 Temmuz’da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavat saat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz” dedi.