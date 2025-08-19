Temmuzda Türkiye’de 4 Milyon Varil Petrol

PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ ARTIYOR

Temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varil olarak belirlendi. Aynı dönemde, doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp düzeyine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli petrol ve doğal gaz üretimini devam ettiriyor. Temmuz ayında gerçekleşen petrol üretimi, toplamda 4 milyon varil olurken, doğal gaz üretimi 288 milyon metreküp olarak kaydedildi. Petrol eşdeğeri bakımından, toplam petrol ve doğal gaz üretimi 5,7 milyon varil düzeyinde gerçekleşti.

BAKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Konuya dair açıklamalar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye entegre edilmesi için “gece-gündüz” demeden çalıştıklarını belirtti. Bayraktar, “Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Yurt dışında da petrol ve doğal gaz üretiminin önemli bir seviyeye ulaştığını dile getiren Bakan Bayraktar, yurtdışında aylık toplam 339 milyon metreküp doğal gaz ve 1,1 milyon varil petrol üretildiğini açıkladı.

KENDİ İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILIYORUZ

Bayraktar, “Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımız sayesinde ülkemizin petrol ihtiyacının yüzde 15’ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16’sını kendimiz karşılıyoruz” şeklinde bilgi verdi. ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ hedefi doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz” değerlendirmesinde bulundu.