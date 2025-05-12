Temsa, Lityum İyon Batarya Sertifikası Aldı

TEMSA, Türk Loydu tarafından verilen lityum iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı kazanmayı başardı. Şirketin açıklamasına göre, Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı ile büyümeye devam eden TEMSA, mobilite çözümlerini farklı sektörlere sunma anlayışını genişletmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede şirket, yurt içinde ve yurt dışında yapılan kapsamlı testler ve kontroller sonucunda, Türk Loydu tarafından verilen ilk lityum iyon temelli Marine Batarya Sertifikası’nı alma hakkı elde etti. Böylece TEMSA, uluslararası firmalar ve tersaneler tarafından bilinirliğini artırma ve ürünlerini sektörde güvenle sunma fırsatını kazanmış oldu. Denizcilik alanında batarya kullanımı için gerekli olan bu sertifika, Türk Loydu merkez ofisinde düzenlenen törenle TEMSA yetkililerine teslim edildi. Sertifika, denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına, enerji verimliliğine ve çevre dostu teknolojilerin teşvik edilmesine katkı sağlıyor.

YENİ STRATEJİLER VE İŞBİRLİKLERİ

Geliştirdiği batarya teknolojileri ile stratejik işbirlikleri kuran TEMSA, denizcilik gibi zorlu sektörlerde kullanılabilecek batarya çözümleriyle müşterilerine daha geniş ürün ve hizmet çeşitliliği sunmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2022’de başlattığı deniz taksilerin elektrifikasyonu projesi sayesinde sektörde sürdürülebilirliğe katkı sağladığını vurgulayan TEMSA, bu yıl da yat üreticisi Yuka Yat’ın Openbow Classic elektrikli teknesine 102 kilovatsaat (kWh) kapasiteli batarya paketi ile elektrik dönüşümü desteği verdi.

MOBİLİTEDE YENİ DÖNEM

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, şirketi değer yaratan bir mobilite firması olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Güzel, TEMSA olarak vizyonlarını yalnızca kara yolu ile sınırlamadıklarını ifade ederek, “Bu anlayış doğrultusunda ana faaliyet alanlarımızdaki rekabet gücümüzü artırırken, yeni fırsat alanlarıyla da büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün şehirde, denizde, tarlada, kısacası mobilitenin her alanında elektrifikasyonun dönüştürücü gücünü taşıyoruz” dedi. Türk Loydu’ndan aldıkları sertifikanın, TEMSA’nın teknolojik yetkinlikleri ve kalite standartlarının sağlam bir göstergesi olduğunu kaydeden Güzel, şöyle devam etti: “Adana’daki AR-GE ve üretim gücümüzle geliştirdiğimiz bataryaların, zorlu denizcilik koşullarında güvenle kullanılabileceğini kanıtlamış olduk. Türkiye’de bir ilke imza atarak elde ettiğimiz bu başarı, hem TEMSA’nın hem de ülkemizin mobilite alanındaki küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacak.”