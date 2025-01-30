Temsilcilerimiz Avrupa Yolunda Zafer Peşinde!

İDDAA PROGRAMINDA GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN BAHİSLERİ

İddaa programında günün popüler bahislerini ve Misli yazarlarının bu maçlar için yaptığı değerlendirmeleri derledik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de!

AJAX – GALATASARAY MÜCADELESİ

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde bulunan Ajax – Galatasaray karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %14’ü Ajax’ın galibiyetini, %13’ü ise Galatasaray’ın maçı kazanacağını düşünüyor. Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in tercihi ise “Karşılıklı Gol Var” şeklinde. Galatasaray, kazanması halinde ligdeki ilk 8 içerisinde yer alacak. Ajax zor bir rakip, özellikle deplasmanda. Farioli’nin ekibi kendi liginde son dört maçını kazanmış durumda. Ancak Avrupa’da son karşılaşmada zayıf rakibi Rigas’a kaybettiler. Galatasaray’ın savunmasındaki zafiyetler önem taşıyor. İki takımdan da goller bekliyor.

TWENTE – BEŞİKTAŞ MAÇI

Twente – Beşiktaş karşılaşmasında ise Misli üyelerinin %14’ü Beşiktaş’ın galip geleceğini öngörüyor. Misli Yazarı Halil Demirkan’ın tercihi “2.5 Üst” olarak belirlenmiş. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Bilbao’yu iyi bir oyunla mağlup ederek Avrupa Ligi’ndeki iddiasını son maça taşımış durumda. Bu maçtan galip gelmeleri durumunda organizasyonu ilk 24 içerisinde tamamlayabilecekler. Twente ise 7 puanla 26. sırada yer alıyor ve geçtiğimiz hafta Malmö’yü yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı. Her iki tarafın da galibiyete ihtiyacı var ve gollü bir mücadele bekleniyor.

MIDTJYLLAND – FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI

Midtjylland – Fenerbahçe maçında Misli üyelerinin %31’i Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler ise “Karşılıklı Gol Var” seçeneğini tercih ediyor. Ev sahibi takım klasik bir Kuzey ekibi olarak, topla fazla oynama niyetinde değil ve oldukça mücadeleci bir oyun sergiliyor. Fenerbahçe, eğer Göztepe maçının ilk yarısındaki gibi oynamaya çalışırsa maçı kaybedebilir. Ancak gollerin geleceği bir mücadele olacağı düşünülüyor.

ÖZEL KAMPANYA FIRSATI

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, bu kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma fırsatını değerlendirin. Özel oyunların ve oyuncu bahislerinin bulunduğu Misli’de, maçların heyecanını daha fazlası ile yaşama imkânı bulacaksınız!