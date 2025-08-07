Temsilcilerimiz, Ülke Puanı İçin Başarı!

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TAKIMLAR BAŞARILI SONUÇLAR ALDI

Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcileri RAMS Başakşehir ve Beşiktaş, ülke puanı adına harika bir akşam geçirerek önemli başarılara imza attı. RAMS Başakşehir, Çerno More’yi elediginden sonra bu sefer Norveç ekibi Viking ile karşılaştı. Başakşehir, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz ülke puanına 0.02 puanlık katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ DA GALİP GELDİ

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise İrlanda’nın St. Patricks takımıyla deplasmanda karşılaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1’lik skorla geçerek ülke puanına 0.02 puanlık bir başka olumlu katkı yapmış oldu. Bu sonuçlar, Türkiye’nin uluslararası arenada önemini artırarak ülke puanını yukarı taşıdı.

TÜRKİYE ULUSLARARASI PUAN SIRALAMASINDA İLERLİYOR

Bu başarıların ardından Türkiye, toplamda 0.04 puanlık bir artışla ülke puanı sıralamasında ilk 10 içinde yer almaya devam etti. Ülkemiz, bu liste içerisinde ilk 10’da kaldığı sürece ligde şampiyon olan takımlar, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gönderilecek. Güncel ülke puanı sıralaması da dikkatle takip edilmeye devam ediyor.