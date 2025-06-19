Temu Türkiye’de Gümrük Vergisi Kalkıyor Mu?

TEMU GÜMRÜK VERGİSİ KALKACAK MI?

“Temu artık Türkiye’de” ifadesi yalnızca bir pazarlama sloganı değil, aynı zamanda şirketin Türkiye’ye yatırım yapma sürecinin bir göstergesi. Türkiye merkezli operasyonlarıyla beraber, yerel faturalandırma ve depo sistemi oluşturarak TEMU, yerli ödeme altyapısı üzerinden sipariş almaya başladı. Peki, Temu gümrük vergisi kalkacak mı? İşte merak edilenler…

YEREL FİRMALARLA ÇALIŞMA

Temu, Türkiye pazarında “Temu artık Türkiye’de” mottosuyla başlattığı operasyonuyla resmi bir firma kurarak ödeme sistemlerini ve faturalandırma süreçlerini yerelleştirdi. Artık TEMU aracılığıyla verilen siparişlerin ödemeleri, bu Türkiye merkezli firma tarafından yönetiliyor. Bu durum, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri Türk Lirası ile, yerel ödeme yöntemleri kullanarak temin edebilmesini sağlıyor.

HIZLI VE UYGUN FİYATLI ALIŞVERİŞ

TEMU, İstanbul’da açtığı yerel depo sayesinde siparişlerin doğrudan Türkiye içinden gönderilmesi imkânı sunuyor. Bu değişiklik, birçok ürün için gümrük vergisi muafiyeti anlamını taşıyor. Kullanıcılar, böylelikle daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatına sahip olacak. TEMU, bu gelişmelerle Türkiye’deki müşterilerine çok daha hızlı teslimat imkânı sunuyor. Özellikle büyük şehirlerde “1 iş gününde teslimat” hedefiyle öne çıkmayı planlıyor. Hızlı lojistik ve rekabetçi fiyatlarla pazarda yeni bir denge kurmayı hedefleyen TEMU, bu stratejisiyle dikkat çekiyor.