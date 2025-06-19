Temu Türkiye’de Operasyonlarını Başlattı

TEMU’NUN TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞİ

Dünyanın öncü e-ticaret platformlarından biri olan Çin merkezli TEMU, Türkiye pazarında daha güçlü bir varlık göstermek için yeni bir atılım yaptı. Temu artık Türkiye’ye geldi mi, alışverişe açıldı mı? TEMU, Türkiye pazarına yönelik beklenen adımını atarak, Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına getirdiği “Türkiye’de temsilcilik bulundurma” zorunluluğuna uyum sağlamak üzere yetkilileriyle olumlu görüşmeler gerçekleştirdi.

OPERASYONLARIN RESMİLEŞMESİ

Görüşmelerin olumlu neticelenmesi üzerine TEMU, Türkiye’de operasyonlarını resmileştirme kararı aldı. Artık TEMU, Türkiye’de yalnızca sanal olarak değil, fiziksel olarak da varlık gösterecek ve kullanıcılarına daha hızlı, yerelleştirilmiş hizmet sunma fırsatını elde edecek. Toplantılarda, tüketicilerin korunmasını temin etmek amacıyla güvensiz ve uygunsuz ürünlerin, yetkili kuruluşun talebinden itibaren 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği de belirtildi.

Pazara Giriş Hazırlıkları

Bu çerçevede, TEMU içerisinde “Ürün Güvenliği Temas Noktası”nın aktif olması gerektiği ifade edildi. TEMU yetkilileri, bu konularda hazırlıklarını sürdürdüklerini ve yönetmeliğe uyum için gerekli taahhütleri yerine getirme çabası içerisinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’de bir temsilcilik açmak üzere girişimlerde bulunduklarını belirten yetkililer, Türkiye pazarına girecek ürünlerin sorumluluğunu almak adına aksiyon almak zorunda olduklarını da dile getirdi.

DEPOLARLA HIZLI GÖNDERİM

TEMU, ülkemizde açacağı depolarla ürünleri doğrudan Türkiye içinden göndermeye başlayacak. Böylece, zaman alıcı gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesine gerek kalmadan hızlı bir şekilde hizmet sunulmuş olacak.