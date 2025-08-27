Temu Ürünlerinde Kanserojen Madde Bulundu

BERKE İÇTEN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu’dan örnek ürünler sipariş ederek bu ürünler üzerinde laboratuvar analizleri gerçekleştirdiklerini açıkladı. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bakan Bolat’ın kısa süre içinde bir düzenleme yapılacağına dair olumlu bir mesaj verdiğini belirterek, “Tedbir çok yakında alınabilir” dedi.

AYAKKABI ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

İçten, Temu’dan gelen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğine dikkat çekerek, “Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz” ifadesini kullandı. 2024 verilerine göre, Temu üzerinden ülkeye 8 milyon çift ayakkabı girdiğini belirten İçten, Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oranın yüzde 10’u aştığını ifade etti. Bu durumun, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına yol açtığını vurguladı. Temu’nun sadece ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığı da kaydedildi.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN ETKİLERİ

Sadece Temu değil, genel olarak yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki ekonomik etkisi de giderek artıyor. Geçen yıl bu platformların toplam cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025’te bu rakamın 83 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, yabancı menşeli sitelerin bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına yol açabileceği ifade ediliyor.