Temyiz Mahkemesi, Trump’a tazminatı onadı

TEMYİZ MAHKEMESİ’NDEN KÖTÜ HABER

ABD Temyiz Mahkemesi, eski dergi yazarı E. Jean Carroll’un itibarına zarar verdiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump’a verilen 83,3 milyon dolarlık tazminat kararını onayladı. Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Donald Trump’ın 2019’da tecavüz suçlamalarını reddedip Carroll’un itibarını zedelediği yönündeki kararı kabul etti. Mahkeme, Trump’ın davaya konu olan olayın başkanlık döneminde gerçekleşmiş olmasını gerekçe göstererek, dokunulmazlık hakkı iddiasını reddetti.

MAHKEME KARARINDAN YARGIÇLARIN AÇIKLAMASI

Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, “83,3 milyon dolar tazminat hükmü, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” ifadesini kullandı. Yargıçlar, Trump’ın iftiraya dayalı beyanlarının ardından Carroll’u defalarca yalanlamış olmasını cezai tazminatı onama gerekçesi olarak gösterdi. Trump’ın savunma ekibi, “Başkan Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda” diyerek, Davis’e karşı mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir. ABD halkı, Carroll’un uydurmaları dahil, Demokratlar tarafından finanse edilen bu rezaletin hızla sona erdirilmesini isteyen Trump’ın yanındadır” denildi. Carroll’un avukatı Roberta Kaplan ise, “Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, E. Jean Carroll’un doğru söylediğini ve Trump’ın doğruyu söylemediğini onaylamıştır” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ DAVALAR İLE İLGİLİ HATIRLATMA

Trump, cinsel saldırı ve iftiradan geçtiğimiz yıl suçlu bulunmuştu. Bu davanın içeriği, 1995-1996 yıllarında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında meydana gelen iddialara dayanıyor. Carroll, Trump’ın burada kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor. Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, 13 Haziran’da Trump’ın cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan 5 milyon dolarlık tazminat cezasını onaylayarak ortaya çıkan başka bir davayı da onaylamıştı.

Trump, aleyhindeki tüm suçlamaları yalanlarken, Carroll’un “tipi olmadığını” belirtmiş ve onun kitabının reklamını yapmak amacıyla tecavüz iddialarını kullandığını ifade etmişti. Carroll, şu anda 81 yaşında ve “Not My Type: One Woman vs. a President” (Tipim Değil: Bir Kadın, bir Başkana Karşı) başlıklı bir kitap yazmış.