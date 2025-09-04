Tengioğlu, 4,5 Yıl Hapis İsteminde

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu, üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edecek.
Selçuk Tengioğlu, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmanın detayları, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde açıklanacak.