Tengioğlu, 4,5 Yıl Hapis İsteminde

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu, üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edecek.

Selçuk Tengioğlu, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmanın detayları, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde açıklanacak.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

