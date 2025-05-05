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Tengioğlu’nun 380.000 TL Birikimi Var

GEÇİM KAYNAKLARI

Geçimini yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlarla sağladığını ifade eden Selçuk Tengioğlu, Beyoğlu’nda bir pansiyonda kalıyor. 2020 yılında cezaevinden tahliye olan Tengioğlu, çamaşırhane ve otel gibi yerlerde geçici işler yapıyor ancak son zamanlarda işsiz kaldı. Saldırı günü iş aramak amacıyla Taksim Meydanı etrafında bulunduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte, bankada vadeli hesapta 380 bin lira birikiminin bulunduğunu açıklaması dikkat çekiyor.

PARA ALDI MI?

Selçuk Tengioğlu, saldırı karşılığında para aldığına dair iddialara “Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım.” diyerek yanıt veriyor. Ayrıca, cezaevinden çıktıktan sonra tasarruf amaçlı olarak biriktirdiği miktarın yaklaşık 380.000 TL civarında olduğunu ve bu paranın vadeli hesapta bulunduğunu ekliyor. Tengioğlu, devletten yaşlılık aylığı aldığını da vurguluyor.

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