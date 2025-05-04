Tengioğlu, Özel’e saldırdı. Gözaltına alındı

TEBESSÜM ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Önceki gün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki konakladığı oteldeki kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. Tören çıkışında, 66 yaşındaki Tengioğlu, Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

OTELDE ÇAY İÇİP SOHBET ETMİŞ

Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Selçuk Tengioğlu’nun otelde çay içip, otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar kaydedildi. Saldırgan Tengioğlu, ilk ifadesinde yemek kartı almak için daha önce Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurduğunu ama partili olmadığı için yemek verilmediğini belirterek, “Bundan dolayı uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ama gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım” ifadelerini kullanmıştı.

OLAY SONRASI DARP EDİLDİ

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, saldırının ardından olay yerinde bulunan kişiler tarafından darp edilmiş ve daha sonrasında gözaltına alınmıştı. Güvenlik kamerası görüntüleri, Tengioğlu’nun otelde çay içtiği ve resepsiyonistle sohbet ettiği anları gösteriyor. Bu olay sonrası yaşananlar, dikkatleri üzerine çekti. – İSTANBUL