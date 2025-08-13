Tennessee’de Sel Nedeniyle 3 Ölü

SEL FELAKETİ ABD’NİN TENNESSEE EYALLETİNDE YAŞANDI

ABD’nin Tennessee eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi’nin sözcüsü Amy Maxwell, bu felaket hakkında açıklamalar yaptı. Maxwell, Chattanooga bölgesindeki aşırı yağışlar sırasında ağaçların devrilmesi sonucu bir araçta bulunan biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HASAR KONTROLÜ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Maxwell, gün içinde yetkililerin bölgede hasar kontrol çalışmaları yapacağını da aktardı. Bu süreç, selin neden olduğu yıkımın boyutunu belirlemek ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek açısından büyük önem taşıyor. Sel olaylarının ardından bölgedeki güvenlik ve iyileştirme çalışmalarının hızlandırılması bekleniyor.