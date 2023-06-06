Teoman: ‘EYT’li Teoman’ diyorlar

Sevilen şarkıcı Teoman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna değindi ve kendisi ile dalga geçildiğini söyledi.

Daha önce, “EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu” diyen Teoman’a, “Maaşınız yattı mı?” sorusu yöneltildi. Teoman, “Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT’li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Arkamdan ‘EYT’li Teoman’ diye bağıranlar var” diyerek, kahkaha attı

Teoman, Cihangir’deki bir mekandaydı. Ünlü şarkıcı, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

“AZ ÇALIŞIP, BOL BOL DİNLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Teoman, “İki gün önce cover albüm çıktı. Yedi şarkıdan oluşan bir cover yaptım. Tek gitarla çalıp, söyledim ve piyasada sevenlerine kavuştu. ‘Aşık Bir Adam’ ismi… Bir albüm daha olacak ama yazın sonunda. Üç ay az çalışmak istiyorum, tatil yapacağım. Aralarda konser var ama çok sevdiğim biricik kızımla tatil planımız var. Arkadaşlarımla gideceğim iki tatilim var. Aslında az çalışıp, bol bol dinlenmeyi düşünüyorum” dedi.

“ARKAMDAN ‘EYT’Lİ TEOMAN’ DİYE BAĞIRANLAR VAR”

Daha önce, “EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu” diyen Teoman’a, “Maaşınız yattı mı?” sorusu yöneltildi. Konuyla ilgili konuşan Teoman, “Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT’li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya… ‘Teoman bile EYT’li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan ‘EYT’li Teoman’ diye bağıranlar var” açıklamasını yaparak, güldü.