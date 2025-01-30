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Teoman: Kızımın Sanatçı Olmasını İstemem

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BABA OLARAK GÜVEN VERMEK

Teoman, 11 yaşında olan kızı Zeyno hakkında, “Çocukları anneleri büyütür, babanın pozisyonu güven verme üzerine kuruludur. Pek bir numara yok bende” şeklinde bir açıklama yaptı. Şarkıcı, baba olarak çocuklarına destek olmanın önemini vurguluyor.

SANATCI OLMAK İSTEMİYOR

Teoman, kızı için sanatçı olmasını istemediğini belirtti. “Sanat, insanı ekonomik anlamda besleyen bir alan değil. Bir sürü çok değerli sanatçının ekonomik zorluk çektiğini görüyorum. Bir kafe sahibi bile olsa daha iyi” diyerek sanatın getirdiği mali zorluklara dikkat çekiyor. Ekonomik güvenlik, onun için önemli bir öncelik taşıyor.

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