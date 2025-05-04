Teoman Mutlu, Saldırıyı Lanetledi

TEOMAN MUTLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Mutlu, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan haince ve kahpece olan şiddetli olayı gerçekten huzurlarınızda lanetliyorum ve kınıyorum. Çok şükür sağlığında bir tehlike olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ama bu saldırı barışa, huzura ve aynı zamanda Türkiye’nin gerçeklerine vurulmuş bir darbedir. Şiddet ve nefretle kınadığımızı biraz önce belirtmiştim. Siyasetin gergin olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KONGREDE BİR ARAYA GELDİLER

Partinin 1’inci Olağan Ankara İl Kongresi, Teoman Mutlu ve diğer partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Mutlu, “Temenni ederim ki bu muhteşem organizasyon diğer iller ve diğer il başkanlarımıza da örnek teşkil ederek Yerli ve Milli Parti’nin neferini, bayrağını her yerde dalgalandırırlar. Her yeni kongremiz, bizi adım adım iktidara taşıyan birer merdivendir. Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mekanıdır. Ankara İl Başkanlığı Türkiye’nin kalbi olması hasebiyle özel bir öneme sahiptir. Devlet buradan yönetilir. Meclis burada, kuvvet komutanlıkları buradadır arkadaşlar. Böylesine bir başkentin il başkanı olmakta kolay değil, yürek ister” dedi.

GENEL AFFA İHTİYAÇ VAR

Mutlu, adaletin sağlanması için genel affın çıkmasını gerektiğini ifade etti. “Biliyoruz ki adaleti sağlayacak kişiler hükümetin ta kendisidir. Önümüzde bu adaleti sağlamak için altın değerinde bir fırsat var. Aylardan beri söylüyorum; ‘Terörsüz Türkiye’ için, kucaklaşma için diyoruz ve anaların ve eşlerin gözyaşları için genel affı her zaman savunuyoruz. Türkiye’nin sayaçlarının sıfırlamasına ihtiyacı var. Genel affın çıkmasını hükümetten talep ediyoruz” diye konuştu.

DENETİMSİZLİK ELEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkeye uymadığını savunan Mutlu, “Bürokrasi tıkanmış, zarar alma mekanizmaları kitlenmiştir. Hiç kimse görevini tam anlamıyla yapmıyor. Dolayısıyla herkes talimat bekliyor. Bu sistemde denetleme yok. Gelin yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim. Eksiklerimizi varsa birlikte giderelim. Gerekirse yeni bir anayasa hazırlayalım. Bütün partilerin bu konuda uzlaşmaya hazır olduğunu buradan görüyoruz. Artık şu tek adam tartışmasına da bir son verelim” ifadelerini kullandı.