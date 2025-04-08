Tepadibi Mahallesi’nde Ceset Bulundu

OLAYIN GEÇİŞ ANAHTARI

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi’nde sulama kanalında bir ceset olduğu ihbarıyla jandarma ekiplerine ulaşan vatandaşlar, durumu bildiriyor.

JANDARMA VE ARAMA KURTARMA EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, cesede ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibine haber veriyor. Ekipler, bir kadına ait olduğu belirlenen kimliği belirsiz kadın cesedini sudan çıkartıyor.

OTOPSYİ AŞAMASI VE SORUŞTURMA

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından kadın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, burada yapılacak otopsi işlemleri ile ortaya çıkacak. Ayrıca, olayla ilgili bir soruşturma da başlatılıyor.