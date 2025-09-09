Tepav, Merkez Bankası’na Faiz Tavsiye Etti

TEPAV’DAN PARA POLİTİKASI DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 22’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta, iç siyasetteki gelişmelerle birlikte belirsizliğin arttığı ifade edilirken, Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi sabit tutması gerektiği önerildi. Raporda, son dönemlerde yaşanan iç siyasi gelişmelerin belirsizlikleri büyüttüğü ve bunun Türkiye ekonomisi için riskleri artırdığı vurgulandı. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin dikkatle izlenmesi gerektiği, risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı korumaya yönelik önlemlere öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ RAPORLARDAKİ RİSKLER DEVAM EDİYOR

TEPAV, daha önce yapılan değerlendirmelerde dile getirilen risklerin hâlâ mevcut olduğunu vurguladı. Notta, enflasyon beklentilerinin hâlâ stabilize olamadığı, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında yüksek artışların sürdüğü, bütçe açığının yüksek seviyelerde kaldığı, ekonomi programına yönelik şikayetlerin çoğaldığı ve ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabetiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

FAİZ ÖNERİSİ: YÜZDE 43’TE SABİT

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde politika faizinin yüzde 43 seviyesinde sabit tutulmasını önerdi. Ayrıca, para politikasının esnekliği için Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki farkın korunması gerektiği belirtilerek, yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde değişiklik yapılmaması tavsiye edildi. TEPAV, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.