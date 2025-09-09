Tepav, Merkez Bankası’na Faiz Tavsiyesinde Bulundu!

TEPAV’DAN PARAYLA İLGİLİ ÖNERİLER

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 22’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayınladı. Notta, iç siyasetteki gelişmelerin belirsizliği artırdığına dikkat çekildi ve Merkez Bankası’na (TCMB) faizi sabit tutması tavsiye edildi. Raporda, son dönemdeki iç siyasi gelişmelerin belirsizlikleri arttırdığı ve bunun Türkiye ekonomisi açısından riskleri büyüttüğü belirtildi. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanarak, risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı korumak için önleyici tedbirlere öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

ÖNCEKİ RİSKLER DEVAM EDİYOR

TEPAV, önceki raporlarda dile getirilen risklerin hâlâ sürdüğünü yineledi. Notta, enflasyon beklentilerinin henüz stabil hale gelmediği, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında yüksek artışların devam ettiği, bütçe açığının yüksek seviyelerde kaldığı ve ekonomi programına yönelik eleştirilerin arttığı ayrıca ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabeti ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

FAİZ ÖNERİSİ: YÜZDE 43

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, tüm değerlendirmeler ışığında politika faizinin yüzde 43’te sabit tutulmasını önerdi. Ayrıca, para politikasının esnekliği için Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki aralığın korunması gerektiği ifade edilerek, yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde de değişiklik yapılmaması tavsiye edildi. TEPAV, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.