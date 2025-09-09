Tepav, Tcmb’ye Faiz Sabit Tutma Teklifinde Bulundu

İÇ POLİTİKADAKİ BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 22’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta, iç siyasetteki gelişmelerin belirsizliği artırdığı ifade ediliyor ve Merkez Bankası’na (TCMB) faiz oranını sabit tutması öneriliyor. Raporda, son dönemde yaşanan iç siyasi gelişmelerin, Türkiye ekonomisi açısından riskleri büyüttüğüne dikkat çekiliyor. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanmakta ve risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı korumaya yönelik önlemlere öncelik verilmesi gerektiği belirtiliyor.

ÖNCEKİ RİSKLER DEVAM EDİYOR

TEPAV, daha önceki raporlarda dile getirilen risklerin devam ettiğini de yineledi. Notta, enflasyon beklentilerinin hala stabil hale getirilemediği, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında yüksek artışların sürdüğü, bütçe açığının yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğü ve ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabetiyle karşı karşıya kaldığı bilgisi paylaşılmakta. Ekonomi programı ile ilgili şikayetlerin de arttığı aktarıldı.

FAİZ ÖNERİSİ: YÜZDE 43

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, tüm bu değerlendirmeler ışığında, politika faizinin yüzde 43’te sabit tutulması gerektiğini öneriyor. Ayrıca, para politikasının esnekliği için Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki alanın korunması gerektiği belirtiliyor ve yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi tavsiye ediliyor. TEPAV, enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi amacıyla kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.