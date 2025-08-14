Tepebaşı Çiftçilerine Hibe Naylonlar Dağıtıldı

PROJE KAPSAMINDA SERALARIN YENİLENMESİ

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde Tepebaşı çiftçilerine hibeli sera naylonları teslim edildi. Proje, “Eskişehir’de Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi” adı altında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sazova Kampüsü’nde, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert ile teknik personel ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çiftçilere, proje kapsamında yüzde 50 hibeli sera naylonları verildi.

DESTEKLEMELER İLE ÜRETİM ARTACAK

Bakanlık aracılığıyla yürütülen TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) ve Alternatif Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Projeleri ile son üç yılda çiftçilere tohum, fide, fidan ve sera naylonu temin ediliyor. Bu projelerde yüzde 50-75 oranında hibe yardımı sağlanıyor. Projelerin uygulanmasında, ekilmeyen ya da nadasa bırakılan arazi alanlarının etkin kullanımına ve çeşitli sebeplerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilere destek verilmesine özen gösteriliyor. Ayrıca, doğal afetlerden etkilenen veya şehit ve gazi yakınlarına yönelik yardımlar da sağlanıyor.

2024 YILINDA KAYDA DEĞER DESTEK

Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi çerçevesinde 2024 yılı için toplamda 5 milyon TL destek bütçesi ayrıldı; bunun 2,5 milyon TL’si devlet katkısı, diğer 2,5 milyon TL’si ise çiftçi katkısı olarak belirlendi. Ayrıca, 2025 yılında Tepebaşı ilçesinde 20 çiftçiye sera naylonu desteği verilerek toplamda 28 dekar alanda seracılık faaliyetinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.