Tepebaşı’nda Evden Kamyonla Çöp Çıktı

ÇÖP DOLU EVDEN 2 KAMYON ATIK ÇIKTI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, belediye ekipleri tarafından tek katlı bir müstakil evden büyük miktarda çöp çıkarıldı. Şarhöyük Mahallesi’ndeki Gap Sokağı’nda, 73 yaşındaki Nahide G.’ye ait evden gelen kötü kokular, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Mahalle halkı, durumu Tepebaşı Belediyesine bildirerek ihbarda bulundu.

BELEDİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, evin içerisine girdiklerinde çöp dolu bir ortam ile karşılaştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evden teneke kutular, pet şişeler, plastik poşetler ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalar dahil olmak üzere 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine taşındı. Ekipler, evin boşaltılmasının ardından dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. Aynı kişi, daha önce de 2 yıl önce benzer bir temizlikten geçmişti.