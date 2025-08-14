Tepebaşı’nda Evsel Atık Ve Şişe

KOMŞULARINDAN ŞİKAYET GELDİ

Tepebaşı ilçesindeki bir evde, kötü kokuların yayılması üzerine komşular, durumu yetkililere bildirdi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde yaşanan bu olay, vatandaşların şikayetleri sonucunda gündeme geldi.

BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tepebaşı Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte polis ve zabıta ekipleri de yer aldı. Ekipler, evin içindeki uzun süre birikmiş evsel atıkların yanı sıra toplamda 550 kilo plastik şişe çıkardığı tespit etti.

Çöp ve atıkların çıkarılmasının ardından, evin durumu iyileştirmek amacıyla ilaçlama işlemi yapıldı. Evdeki kötü koşulların sona ermesi için hızlı bir müdahale gerçekleştirilmiş oldu.