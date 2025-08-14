Haberler

Tepebaşı’nda Evsel Atık Ve Şişe

KOMŞULARINDAN ŞİKAYET GELDİ

Tepebaşı ilçesindeki bir evde, kötü kokuların yayılması üzerine komşular, durumu yetkililere bildirdi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde yaşanan bu olay, vatandaşların şikayetleri sonucunda gündeme geldi.

BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tepebaşı Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte polis ve zabıta ekipleri de yer aldı. Ekipler, evin içindeki uzun süre birikmiş evsel atıkların yanı sıra toplamda 550 kilo plastik şişe çıkardığı tespit etti.

Çöp ve atıkların çıkarılmasının ardından, evin durumu iyileştirmek amacıyla ilaçlama işlemi yapıldı. Evdeki kötü koşulların sona ermesi için hızlı bir müdahale gerçekleştirilmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.