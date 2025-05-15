Tepebaşı’nda Firari Hükümlü Yakalandı

FIRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilmesi için bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

SUÇUNUN DETAYLARI

Yapılan çalışmalarda, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan hüküm giymiş olan bu firari hükümlü, güvenlik güçlerinin dikkatli araştırmaları sayesinde ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine geri gönderildi.