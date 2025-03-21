Tepekışla Köyündeki Yangın Üç Evi Küle Çevirdi

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Tepekışla köyünde bir evde çıkan yangın, çevredeki diğer evlere sıçradı. Yangın sonucunda toplamda üç ev kullanılamaz hale geldi. Olay akşam saatlerinde gerçekleşti ve iddialara göre, Ömer Yalçın’a ait evde elektrik kontağından başlayan yangın, kısa sürede etrafındaki evlere yayıldı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın sırasında çevrede yaşayan vatandaşlar durumu hemen bildirdi ve bu nedenle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak alınan önlemlere rağmen üç ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Geceyi aydınlatan bu yangın, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.